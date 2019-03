Un miembro del equipo filtró una cinta de audio a la prensa, una grabación que exponía con claridad los niveles de enojo a los que llegó el actor . "El contenido de la cinta no me preocupaba tanto por el hecho de avergonzarme a mí mismo, porque yo tengo una extraña tendencia a disfrutar de la humillación propia. Lo que temía era que el público me rechazara y no quisiera verme en pantalla. Me aterraba la posibilidad de que la mala fama acabara arruinando mi carrera como actor, una profesión que adoro y con la que me divierto mucho", reflexionó Bale. "He entendido que recurrir a la violencia no es la mejor forma de afrontar ciertas situaciones. Fue un error, un ataque de cólera imperdonable y no hay más que decir: fin de la historia".