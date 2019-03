Esta acción desató cientos de críticas y burlas a través de redes sociales, por lo que la actriz salió al quite y agradeció los memes en redes sociales, donde dijo "qué tal mi vestido reversible. Ya me di cuenta que soy trending topic en Twitter, gracias y se los quiero agradecer infinitamente, nunca había sido parte de memes, estoy bien feliz por eso" y agregó "tú me lo pusiste al revés, mi amor. Todo esto es tu culpa, mi vida. Ahora quítamelo".