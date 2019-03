"No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) 'hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa', ¡no! Yo digo la verdad", dijo Frida Sofía, recordando la supuesta relación de la hija de Luis Miguel con una cantante hace varios años.