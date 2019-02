El comité de radio y teledifusión de la conservadora provincia de Indonesia Java Occidental decidió vetar 85 canciones por contenido adulto y ofensivo de artistas como Ariana Grande y Ed Sheeren, según recoge The Guardian, Entre ellas se encuentran 17 temas internacionales como" Love me harder" de Grande, "Shape of you", de Sheeran,y "That's What I Like" de Bruno Mars.