"Nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza, quien se merece eso y más. Para mí es honor que un mexicano esté nominada al Oscar. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión me salió eso, pero yo no tengo derecho de ofender a nadie. Y una disculpa muy grande a todos los que se sintieron ofendidos", explicó.