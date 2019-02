Pese a su acercamiento con Brad Pitt, Justin Theroux tiene nada más que amor por su ex Jennifer Aniston y lo hizo público

Por si no fuera suficiente que dos de sus ex parejas, Brad Pitt y John Mayer, festejaran con ella su cumpleaños, ahora su último marido, fue quien no dudó en recurrir a las redes para llenarla de halagos con motivo de sus cincuenta años de vida