"Ahí les va mi opinión para quien me ha preguntado. Con esto no demerito el trabajo de nadie, cada quien sabe cómo y con qué llega a donde quiere. Pero sinceramente, díganme, ¿les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Óscar? ¡Ella no actuó! ¡Ella así es!, ¡Así, habla, así se conduce. ¡Como Cleo!… Pero no (se llega) con una Yalitza siendo Yalitza. Ahí está, ya lo escupí. Sorry, no me maten".