"Meghan ha estado buscando durante mucho tiempo este tipo de productos para el dormitorio del bebé", informó el tabloide The Sun. "Finalmente, la duquesa y el duque de Sussex han optado por The Organic & Natural Paint Co, una pintura vegana hecha con aceite de eucalipto que, al contrario de otras que suelen probarse con animales o utilizan leche o cera de abeja, es respetuosa con los animales", indicó una fuente al citado medio.