"Bradley, eres un cineasta mágico y un ser humano igualmente mágico. Nunca había tenido una experiencia con un director o actor como la tuve contigo, y me la llevo en el corazón para siempre. Fuiste el amor de mi vida y el hombre detrás de la cámara; y generaste confianza en el set con el equipo y el elenco", declaró la artista -quien reconoció que no le fue fácil ponerse en la piel de Ally-, una cantante que lucha por hacerse camino en el mundo de la música. "Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, revivir algo que no estaba segura que quería revivir; pero fui vulnerable en una forma en la que nunca había sido antes gracias a esa confianza".