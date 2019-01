Al recibir el galardón, Foy confesó que no se sentía merecedora del mismo: "Debo decir que he tenido dificultad con la idea de ser la ganadora de este premio, porque a veces pienso que no tengo nada que ofrecer. Como dijo Viola, 'el mayor privilegio que tienes en la vida es ser quien eres' y me doy cuenta que eso es lo único que tengo que ofrecer, a mí misma", aseguró la protagonista de First Man. "Todo lo que siempre he querido hacer, todos los trabajos que he aceptado, son para que las personas puedan reconocerse a sí mismas en pantalla, de alguna forma", agregó.