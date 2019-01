"No podía comunicarme ni con las personas que más amo: mi familia y amigos más cercanos", escribió el hermano menor de la duquesa de Cambridge. "Sé que soy enormemente bendecido y tengo una vida privilegiada, pero esto no me hizo inmune a la depresión. Es una condición difícil de explicar. No sólo es tristeza. Es una enfermedad, un cáncer de la mente".