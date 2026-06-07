El Acueducto de Bogotá programó cortes de agua del 9 al 12 de junio: estos barrios tendrán suspensión del servicio hasta por 24 horas

Los cortes de agua buscan garantizar el suministro continuo, minimizar riesgos de daños mayores y mejorar la infraestructura hídrica de Bogotá - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de cortes de agua programados entre el 9 y el 12 de junio de 2026 en diversos sectores de la ciudad.

Las suspensiones temporales del servicio son necesarias para llevar a cabo obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, con el objetivo de garantizar el suministro continuo, minimizar riesgos de daños mayores y mejorar la infraestructura hídrica de la capital.

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A continuación, se detallan las fechas, barrios, zonas y horarios afectados, siguiendo la normatividad oficial en la escritura de direcciones y nombres de barrios:

Martes 9 de junio de 2026

Chapinero

Barrios: Juan XXIII, Los Olivos, El Castillo, Nueva Granada, Chapinero.

Ubicación: de la calle 74 a la calle 49, entre carrera 1 a la carrera 5.

Horario: 9:00 a. m., durante 24 horas.

Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Chapinero y Suba tendrán cortes de agua el 9 de junio en sectores como Juan XXIII, Chapinero, Lisboa, El Plan y Portales del Norte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Suba

Barrios: Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita Suba. Ubicación: de la carrera 150b a la carrera 160b, entre calle 129b a la calle 140. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Barrios: El Plan, Gilmar, Portales del Norte. Ubicación: de la carrera 72 a la carrera 75, entre calle 147 a la calle 167. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Miércoles 10 de junio de 2026

Engativá

Barrios: Europa, La Estradita, San Joaquín, Bosque Popular. Ubicación: de la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72. Horario: 9:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Antonio Nariño

Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna, Caracas. Ubicación: de la calle 1 a la calle 13 sur, entre carrera 10 a la carrera 14. Horario: 7:00 a. m., durante 27 horas. Tipo de trabajo: empates red de acueducto.



Kennedy

Barrio: Socorro. Ubicación: de la calle 45 sur a la calle 57 sur, entre carrera 77g a la carrera 78. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



San Cristóbal

Barrio: Altamira. Ubicación: de la avenida carrera 13b Este a la carrera 11 Este, entre calle 42a sur a la calle 44b sur. Horario: 9:00 a. m., durante 12 horas. Tipo de trabajo: empates red de acueducto.



Cajicá

Ubicación: municipio de Cajicá. Horario: 10:00 a. m., durante 4 horas. Tipo de trabajo: verificación macromedidor.



El 10 de junio habrá suspensiones del servicio de agua en Engativá, Antonio Nariño, Kennedy, San Cristóbal, Usaquén, Suba y Cajicá - crédito Colprensa

Usaquén

Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas. Ubicación: de la carrera 15 a la carrera 19, entre calle 153 a la calle 164. Horario: 8:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Suba

Barrios: San José de Bavaria, Villa del Prado. Ubicación: de la carrera 58 a la carrera 80, entre calle 170 a la calle 183. Horario: 8:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Jueves 11 de junio de 2026

Chapinero

Barrio: Mariscal Sucre. Ubicación: de la calle 43 a la calle 47, entre carrera 1 a la carrera 2 Este. Horario: 9:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Barrios: Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana. Ubicación: de la carrera 11b a la carrera 45, entre calle 92 a la calle 104. Horario: 8:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. Ubicación: de la carrera 8a a la carrera 15, entre calle 88 a la calle 100. Horario: 8:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Kennedy

Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal. Ubicación: de la avenida calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a la carrera 72. Horario: 8:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Soacha

Barrios: Julio Rincón, Santillana. Ubicación: de la carrera 9 Este a la carrera 21 Este, entre calle 40 a la calle 56. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Barrio: León XIII. Ubicación: de la carrera 4 a la carrera 23b, entre diagonal 37 a la calle 56b. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Antonio Nariño y San Cristóbal tendrán cortes de agua por empates de red de acueducto, mientras Cajicá tendrá una verificación de macromedidor - crédito Colprensa

San Cristóbal, Santa Fe

Barrios: Vitelma, La María. Ubicación: de la avenida calle 11 sur a la calle 1f, entre carrera 3 a la transversal 11 Este. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: empates red de acueducto.



Usme

Barrios: La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II, Barranquillita, Duitama. Ubicación: de la carrera 14 a la carrera 5, entre calle 77 sur a la calle 65 sur. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Engativá

Barrios: Minuto de Dios, La Española, Andalucía, Primavera Norte, Cerezos, Bachué, Compartir, Bochica, Ciudadela Colsubsidio, Villas de Granada, La Perla, Aguas de La Sabana. Ubicación: de la calle 80 a la calle 90, entre carrera 72 a la carrera 114. Horario: 10:00 a. m., durante 4 horas. Tipo de trabajo: verificación macromedidor.



Ciudad Bolívar

Barrios: Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (comuna 4 - soacha), La Isla, La Nueva Union, Laguna Tibanica (embalse terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazucá e.a.a.b., Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma. Sector Sierra Morena III: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre carrera 74c a la carrera 78h. Sector Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre carrera 74c a la carrera 78h. Sector Santo Domingo Nuevo área 1: de la calle 75c sur a la calle 37, entre carrera 11e a la carrera 74c. Sector Santo Domingo Nuevo área 2: de la calle 64a sur a la calle 39 sur, entre transversal 14e a la carrera 77c. Horario: 2:00 p. m., durante 4 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Suba

Barrios: Mónaco, Batán. Ubicación: de la carrera 45 a la carrera 55, entre calle 111 a la calle 127. Horario: 8:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



Usaquén

Barrio: Tibabita Rural. Ubicación: de la carrera 7 a la carrera 45, entre calle 192 a la calle 201. Horario: 10:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.



El 11 de junio los cortes de agua afectarán zonas de Chapinero, Kennedy, Soacha, San Cristóbal, Santa Fe, Usme, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba y Usaquén - crédito Acueducto de Bogotá

Viernes 12 de junio de 2026

Engativá

Barrios: Palo Blanco, El Laurel, Bonanza. Ubicación: de la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72. Horario: 9:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Barrio: Álamos. Ubicación: de la calle 63 a la calle 68, entre carrera 86 a la carrera 96. Horario: 09:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: empates red de acueducto.

Barrio: Ferias Occidental. Ubicación: de la calle 72 a la calle 80, entre carrera 69h a la carrera 70. Horario: 9:00 a. m., durante 24 horas. Tipo de trabajo: mantenimiento preventivo.

Barrios: Bonanza, Las Ferias, Palo Blanco, Alejandría, Marcela, Cami Las Ferias, Compensar calle 80. Ubicación: de la calle 72a a la calle 80, entre carrera 72 a la avenida carrera 68. Horario: 10:00 a. m., durante 4 horas. Tipo de trabajo: verificación macromedidor.



Recomendaciones para los usuarios

Llenar el tanque de reserva antes del corte.

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.

Usar el agua de manera racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar el servicio de carrotanques (prioridad para clínicas y hospitales) en la Acualínea 116.

Finalmente, la Eaab reiteró que estos trabajos son esenciales para mantener y mejorar la calidad del servicio en la ciudad, y agradece la comprensión de los usuarios afectados por los cortes temporales. Para más información y actualizaciones, visite www.acueducto.com.co o comuníquese con la línea 116.

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