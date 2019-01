El matrimonio de la reina Isabell II y el duque de Edimburgo ha perdurado en el tiempo, sin embargo rumores de infidelidad han empañado la relación. Ingrid Seward, escritora y experta en la realeza británica, analizó en su nuevo libro "My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of Royal Marriage" (Mi Esposo y Yo: La Historia Detrás de 70 Años de Matrimonio Real) la unión de más de siete décadas de la pareja.