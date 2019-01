"Sin duda hay algo raro ahí, desde que menciona una de las chicas que hicieron un grupo y demás. Sacaban las imágenes con marcas de agua etc. Se me hace que una de sus "amigas" le puso un 4", reza un mensaje. "No sé porque, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no quiero dudar de las chicas, pero algo no me convence del todo, no sé si algo no me cierra", dice otra joven.