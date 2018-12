Existen algunos factores que podrían anular la posibilidad de Kill Bill 3. A principios de este año Uma Thurman, protagonista de las películas, reveló en un extenso reportaje para el New York Times que sufrió un accidente vehicular durante el rodaje de Kill Bill: Vol. 2 tras ser presionada por Quentin para grabar una escena en contra de su voluntad. Tras sus declaraciones, el cineasta se hizo responsable de lo ocurrido y aseguró que es "uno de los mayores remordimientos de su vida". La actriz reveló que a pesar de lo ocurrido volvería a trabajar con el famoso director aunque "no prevé" que este reencuentro vaya a producirse, ya que Tarantino tiene previsto retirarse una vez haya dirigido diez películas. La novena será Once Upon a Time in Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brat Pitt que se estrenará en agosto del 2019.