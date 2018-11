Iniciada su carrera a la temprana edad de siete años, Bynes se catapultó a la la fama con la comedia televisiva What I Like About You y varios éxitos en la pantalla grande como Hairspray o Lo que una chica quiere. Pero luego todo cambió para la actriz que una vez ganó cinco premios Kids´ Choice Awards,. En 2012 empezaba una caída en picada que eclipsaría todos sus logros en la industria.