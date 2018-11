El público también se deleitó con "Feel", "Angels", "Rock DJ" y "Trippin" del astro británico quien pese a tener fama de ser un verdadero "showman", era el más encantado con la respuesta que estaba recibiendo del público en el Corona. En varias ocasiones cantó a capela y en algún momento le dijo al público: "Son geniales, si no son un buen público no digo nada, canto y me voy y digo fueron una m… pero ustedes no son eso". El cantante también se bajó del escenario a saludar a sus admiradores y le dio un beso apasionado a una joven.