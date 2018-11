"Al señalar que muchas personas usaron casualmente la palabra N- en el momento en que se desarrolla la historia de la película, en 1962, utilicé la palabra completa. Aunque mi intención era hablar fuertemente contra el racismo, no tengo derecho ni siquiera a imaginar el dolor causado por escuchar esa palabra en cualquier contexto, especialmente viniendo de un hombre blanco. No uso la palabra en privado o en público. Lamento mucho haber usado la palabra completa anoche y no la volveré a pronunciar", fue la explicación y la disculpa del actor.