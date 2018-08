De acuerdo con el informante la pareja tendrá al bebé mediante un vientre alquilado como hicieron con Chicago, ya que como ha explicado Kim en su programa, "Keeping Up With the Kardashians", sus médicos le han indicado que por razones de salud y por las complicaciones que tuvo con los embarazos de sus hijos mayores, North y Saint, no podrá hacerlo por sí misma.