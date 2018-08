No es la primera vez que Lohan se coloca del lado opuesto al de las víctimas. Hace casi un año salió en defensa de Harvey Weinstein, el productor de cine acusado de abusos por varias mujeres. "Me siento muy mal por Harvey Weinstein ahora mismo. No creo que sea justo lo que está pasando", dijo en un video que subió a su cuenta de Instagram y que posteriormente borró.