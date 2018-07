"Espero haber contribuido a una imagen más étnica, así otras personas que quizás se parezcan un poco más a mi puedan ver que existimos. Es que, nunca veía mujeres con mi cuerpo en las revistas así que ver gente como Jennifer Lopez y Salma realmente fue una inspiración para mí y me hicieron sentir más cómoda conmigo misma y segura", reveló la estrella de "Keeping up with the Kardashians", quien es reconocida por sus increíbles curvas.