Luego, la protagonista de "Striptease" se burló de las malas elecciones que Willis dio en su carrera: "Luego de nuestro divorcio, él expresó que el fracaso de nuestro matrimonio fue su error más grande. Pero Bruce, no seas tan duro contigo mismo, has cometido errores mucho más grandes. Me refiero a Planet Hollywood, 'Hudson Hawk', hacer campaña para Michael Dukakis y haber rechazado el personaje de George Clooney en 'La gran Estafa' para centrarte en… ¿Tocar la armónica?".