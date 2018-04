"Encontrarnos fue el momento más mágico de mi vida, en cuanto nos presentaron parecía que ya nos conocíamos. Hacía cuatro días que me había separado de Govind. Durante una época me sentí perdida, desconcertada, sin luz. Y Richard llegó en ese momento para indicarme el camino. Me iluminó y me hizo feliz, se lo agradeceré siempre, pues me salvó la vida", relató la joven a los medios españoles en 2016, al tiempo que recalcó que su familia tenía un vínculo con la estrella de Hollywood desde hacía más de 15 años.