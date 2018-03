Ex agentes rusos envenenados. Investigaciones sobre la injerencia de operativos del Kremlin en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos mediante Facebook. Sanciones a Rusia. Nueva reelección como presidente del ex dirigente del KGB Vladimir Putin. Este momento de la política internacional que trae a la memoria algunas historias de la Guerra Fría parece el escenario ideal para la temporada final de The Americans, el thriller sobre los espías rusos clandestinos que en pleno gobierno de Ronald Reagan simulan ser una familia estadounidense.