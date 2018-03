El actor, que ganó un Oscar por su papel en Hannah y sus hermanas, habló con The Guardian. Cuando se le preguntó sobre el director, que fue condenado por varios actores de alto perfil y figuras de la industria tras el escándalo de Harvey Weinstein, Caine afirmó: "Amaba a Woody. Incluso le presenté a Mia [Farrow]. No me arrepiento de haber trabajado con él, lo cual hice con total inocencia; pero no volvería a trabajar con él".