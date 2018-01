Por su parte, el modelo Josh Ardolf contó un episodio que vivó en 2011, cuando tenía 20 años. Según relató, Weber lo condujo a una habitación privada, donde lo fotografió desnudo y, cuando notó su incomodidad, le ordenó que haga un ejercicio. "Yo estaba guiando su mano. Pasamos por el pecho, los hombres, la cabeza. Luego puse su mano en mis abdominales, hice la respiración. Inmediatamente después, forzó su mano sobre mis genitales. Estaba en shock, no sabía que hacer. Me atemoricé. Me sentía muy, muy incómodo y enfermo".