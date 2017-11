-En estos tres años no he tenido mucho tiempo, pero he invertido en lo que me hace feliz que es un regalo para mí. Soy inmensamente feliz cuando estoy actuando y cantando en un escenario, así empecé. Mi acercamiento a la música siempre fue por el teatro musical. Y finalmente decidí abrir ese nuevo camino. Así que aunque no hubo tiempo para muchas cosas en estos últimos tres años he tenido el privilegio de hacer lo que amo.