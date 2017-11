En el doblaje para Hispanoamérica, el acento de Apu consiste en agregarles "s" innecesarias a las palabras: "A ver, ¡oblíguemes!", "Excelentes", "¡Hola, Homeros! ¿Cómo estás, hermanos?". En inglés, Apu tiene un acento muy fuerte que no se puede asociar a ningún lugar de la India en particular. El actor Hank Azaria, que le da voz a Apu, no quiso participar en el documental, ni hablar con The Washington Post o The New York Times. Tampoco Groening.