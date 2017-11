Otras acusaciones complicaron la situación de Spacey, al punto que se suspendió la producción de la premiada serie de la que también era productor. Su representante y su vocero renunciaron. Se lo borra —de manera literal: se reemplazan sus escenas por nuevas tomas con otros actores— en películas como All the Money in the World, de Ridley Scott. El ganador de dos premios Oscar se internó en una clínica de rehabilitación de adictos al sexo en Arizona.