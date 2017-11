Desde las revelaciones en The New York Times, Nxivm está involucrado en una serie de demandas legales por parte de la actriz de 'Dynasty' Catherine Oxenberg, quién según reportó el New York Post, recientemente mantuvo reuniones con fiscales en la oficina del Fiscal General de Nueva York Eric Schneiderman para hablar de su hija India, que como miembro de DOS fue sometida a duras dietas y chantajeada para que no revele ningún secreto de la secta.