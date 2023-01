Four Seasons: el hotel de Miami Beach considerado uno de los mejores del mundo por Condé Nast Traveler

El hotel Four Seasons, en Surfside, es uno de los mejores del mundo, según Condé Nast Traveler.

El hotel Four Seasons at The Surfclub, uno de los más espectaculares hoteles de Miami, está entre los mejores del mundo, reconocimiento dado en los Premios Selección de los Lectores 2022 (Readers’ Choice Awards 2022) de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler.

Tanto el hotel como las residencias del Surf Club, ubicados en 9011 Collins Ave (Surfside, FL 33154), quedaron en el lugar 24 entre las 50 instalaciones elegidas por la revista, con una puntuación de 99,32.

Figuras como Elizabeth Taylor, Winston Churchill y el Shah de Irán han visitado el Four Seasons de Surfside a lo largo de su historia. (Four Seasons)

Según la publicación especializada en turismo de lujo y estilo de vida, el hotel de Miami Beach es uno de los mejores del mundo, y el único de Florida en la selecta lista. Los elogios de Condé Nast Traveler ensalzaron sus interiores y cabañas:

“Este hotel al estilo de una hacienda ha sido brillantemente ampliado por Richard Meier. Sus torres de 12 pisos parecen flotar por encima de las losas de terracota del techo, originales de los años 30, en estilo mediterráneo. Los interiores de Joseph Dirand son espectaculares. Las cabañas ahora forman parte del encantador spa, donde los vestidores son una verdadera belleza, así como un grupo de dormitorios de Cabana Studio, cada uno con un pálido e interesante toque de texturas que contrastan: lona, mimbre, y travertino”.

Esta joya de hotel abrió sus puertas en 1930 y actualmente, restaurada y modernizada, cuenta con piscina, bar, restaurante y área de playa.

Four Seasons es una marca que significa lujo y calidad en cualquier parte del mundo. (Four Seasons)

A lo largo de los años, los invitados aquí han incluido a Elizabeth Taylor, Wallis Simpson y el Shah de Irán. Winston Churchill solía alquilar dos cabañas, una para pintar y otra “para siestas”. Por supuesto, los restaurantes son una gran atracción: The Surf Club del superchef Thomas Keller abrió sus puertas en el verano de 2018, y Le Sirenuse Miami proviene de los propietarios de su hotel homónimo en Positano, Italia. “Espectacular” fue la palabra que publicó el Miami Herald en un titular para el Surf Club en noviembre de 1959. Y así es, más de 60 años después.

Para Isadore Sharp, fundador de la cadena hotelera: “Four Seasons hoy en día es una marca que la gente equipara con experiencias excepcionales y los recuerdos para toda la vida que las acompañan”.

La prestigiosa firma obtuvo, además de Miami, altos puntajes en sus sedes de Los Ángeles, Texas, y Nueva York.

Los resultados del Readers’ Choice Awards 2022 revelaron, además de los mejores hoteles, los aeropuertos, las líneas de cruceros y las agencias de viajes favoritos del público.

SEGUIR LEYENDO: