Un bar cubano de Miami se ubicó entre los 50 mejores del mundo

Julio Cabrera (Centro), es el rostro de la coctelería cubana moderna. (Café La Trova)

Un bar cubano de Miami está entre los 50 mejores del mundo. Se trata del Café La Trova, de la Pequeña Habana. En una entrega de premios que tuvo lugar en Barcelona, el popular establecimiento ocupó el puesto número 21.

Este no es el primer elogio para La Trova, que en 2020, a solo un año de abierto, alcanzó el lugar 70. El año pasado irrumpió entre los primeros 50, quedando en 28, y este año subió siete peldaños más.

The World’s 50 Best Bars es una lista anual que celebra lo mejor de la industria internacional de bebidas. Publicado por primera vez en 2009, proporciona una clasificación anual de bares votada por 650 expertos en bebidas de todo el mundo. La lista representa la guía internacional definitiva de los mejores bares y destinos para beber del mundo.

Cantineros de Café La Trova cantando y tocando con la orquesta.

La edición 2022 de The World’s 50 Best Bars se presentó en Barcelona en una ceremonia de premiación en persona que se transmitió a nivel mundial. El evento es la noche más prestigiosa y esperada del año en la industria y reúne a los mejores talentos de coctelería de todo el mundo, con una cuenta regresiva en vivo de la lista que culmina con el anuncio de The World’s Best Bar.

Café La Trova fue reconocido por sus cócteles como el Hemingway Daiquiri del Floridita, también conocido como Papa Doble (ron blanco, maraschino, jugo de toronja y jugo de lima), así como por “el histórico estilo de coctelería ‘cantinero’ de la isla”. La Trova expresó en su cuenta de Instagram el deseo de “dedicar este premio a todos los latinos e inmigrantes que están luchando por hacer sus sueños realidad”.

Julio Cabrera es el principal responsable del éxito de este local de Calle 8. El cubano es considerado el rostro del movimiento de la coctelería cubana moderna y mayor promotor del estilo cantinero. Vestidos de esmoquin, los barman de La Trova realizan acrobacias con sus batidores y coladores, arrojando bebidas por el aire y de vez en cuando haciendo una pausa para tocar con la banda.

Sweet Liberty, un bar de Miami Beach, quedó en el lugar 94.

¿El mejor bar del mundo? Paradiso, en Barcelona.





Dirección y horario de Café La Trova:

971 SW 8th Street,Miami, FL 33130 - 786.615.4379

Domingo a Jueves: 4PM a 12PM

Viernes y Sábado: 4PM a 2AM





