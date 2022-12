Reuniones con el FBI y filtros de visibilidad: las nuevas revelaciones de cómo Twitter bloqueó la cuenta de Trump

Reuniones con el FBI y filtros de visibilidad: las nuevas revelaciones de Twitter sobre el bloqueo de la cuenta de Trump.

Este viernes fue publicada la tercera entrega de los “Archivos de Twitter”, la “serie de investigación” de un grupo de periodistas que exponen la supuesta censura de la red social del pajarito a diferentes temas de interés público.

Los tuits de la jornada estuvieron a cargo del periodista Matt Taibbi, quien se refirió al bloqueo de la cuenta del ex presidente de EEUU Donald Trump por parte de los ejecutivos de la plataforma.

De acuerdo con Taibbi, los altos gerentes de Twitter decidieron prohibir al entonces presidente Donald Trump el acceso a su cuenta de redes sociales tras el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, al tiempo que mantenían controles regulares con el FBI y otras autoridades federales mientras decidían qué publicaciones debían ser objeto de censura.

Informó que el 8 de octubre de 2020, los ejecutivos abrieron un canal interno titulado “us2020_xfn_enforcement”, que sería “el hogar de las discusiones sobre las eliminaciones relacionadas con las elecciones, especialmente aquellas que involucraran cuentas de alto perfil”.

Señaló que los gerentes de la plataforma se reunían ocasionalmente con oficiales de las agencias federales y se refirió, particularmente, al director global de Confianza y Seguridad, Yoel Roth, quien manifestó en un mensaje que se encontró con unas personas “muy interesantes”.

Yoel Roth mantuvo reuniones regulares no solo con oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional, sino también con personal de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

“Creo mucho en la transparencia, pero llegué a cierto punto en el que mis reuniones se volvieron... muy interesantes...” escribió.

De acuerdo con otro mensaje, Roth mantuvo reuniones regulares no solo con oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional, sino también con personal de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

En uno los mensajes de Yoel Roth, entonces jefe de confianza y seguridad de Twitter, describe cómo se esforzaba por disimular el propósito de las reuniones semanales con el FBI y otros funcionarios gubernamentales que ayudaban a orientar las decisiones de la empresa sobre la vigilancia de las publicaciones en su plataforma.

Otro mensaje muestra a Yoel Roth, lamentando las consecuencias de la decisión de Twitter de suprimir la exclusiva del The New York Post de octubre de 2020 sobre el caso de Hunter Biden donde se hablaba de “material pirateado” en su notebook personal.

“Bloqueamos la historia del NYP, luego la desbloqueamos (pero dijimos lo contrario) y ahora estamos en una situación complicada en la que nuestra política es un caos, las relaciones públicas son un desastre, los periodistas piensan que somos idiotas y estamos refactorizando una política extremadamente compleja a 18 días de las elecciones”, escribió Roth.

Otro mensaje muestra a Yoel Roth, lamentando las consecuencias de la decisión de Twitter de suprimir la exclusiva del The New York Post de octubre de 2020 sobre el caso de Hunter Biden donde se hablaba de "material pirateado" en su notebook personal.

El periodista añadió que se usó “un filtro de visibilidad” contra los tuits de Trump incluso cuando no contenían “una violación concreta”. Mientras, la alta gerencia de la red social prefirió no limitar la visibilidad de los tuits a favor de Biden advirtiendo que Trump “podría intentar robar las elecciones”.

El 10 de diciembre de 2020, cuando Trump denunciaba activamente “un golpe de Estado” en EEUU, Twitter anunció a los empleados la creación de una nueva herramienta “L3 desamplificación”, lo que significa que una etiqueta de advertencia también “restringiría la medida en que ese tuit puede ser compartido”, escribió Taibbi.

Todos estos hechos, según el periodista, demuestran que “Twitter, al menos en 2020, estaba desplegando una amplia gama de herramientas visibles e invisibles para frenar la participación de Trump, mucho antes del 6 de enero de 2020″, cuando se produjo el asalto del Capitolio. “La prohibición llegará después de que agoten otras vías”

Este jueves, el Director General de Twitter Elon Musk compartió una serie de tuits de la periodista Bari Weiss, quien reveló que la plataforma de microblogging “creó listas negras”, “evitó que las publicaciones desfavorables sean tendencia” y “limitó activamente la visibilidad de cuentas enteras o incluso temas virales” sin informar a los suscriptores de la red social.

El Director General de Twitter Elon Musk compartió una serie de tuits de la periodista Bari Weiss, quien reveló que la plataforma de microblogging “creó listas negras”, “evitó que las publicaciones desfavorables sean tendencia” y “limitó activamente la visibilidad de cuentas enteras o incluso temas virales” sin informar a los suscriptores de la red social. (REUTERS)

Según Weiss, en una de las tantas “listas negras” creadas se incluyeron a varias personalidades y activistas importantes, entre ellas: al profesor de medicina de Stanford, Jay Bhattacharya, quien argumentó que “los encierros del COVID-19 perjudicarían a los niños; al presentador estadounidense Dan Bongino y al activista conservador Charlie Kirk.

“La red social negó que haya hecho tales cosas”, agregó Weiss.

Indicó, además, que Twitter usó filtros de visibilidad para “suprimir lo que la gente ve a diferentes niveles”, se bloquearon las búsquedas de usuarios individuales, se limitó el alcance de determinados tuits y se suprimieron publicaciones de internautas para que no aparecieran ni en las tendencias ni en los hashtags de la plataforma.

