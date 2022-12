Art Basel y Miami Art Week: agenda para el jueves 1

Art Basel Miami Beach 2022 abrió sus puertas, tras dos días de preview por invitación, de su feria especial de 20 aniversario. (nachomartinfilms)

Art Basel Miami Beach 2022

Finalmente Art Basel Miami Beach abre al público con una edición recargada por su aniversario 20: la más ambiciosa realizada hasta la fecha, con 282 galerías participantes reunidos en el Miami Beach Convention Center. “La feria no solo ha reforzado su posición fundamental en la región, uniendo de manera única las escenas artísticas de América del Norte y del Sur, Europa y más allá, sino que también ha jugado un papel impulsor en la profunda transformación cultural de la ciudad”, sintetizó Marc Spiegler, su director global.

Las secciones centrales, Galleries y Meridians (obras de gran tamaño) atraerán la mayor cantidad de público; sin embargo, conviene no perderse Nova, Kabinett, Positions, Survey y Edition.

Dónde: 1901 Convention Center Drive, Miami Beach

Cuándo: 1 y 2 de diciembre de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde y 3 de diciembre de 11 de la mañana a las 6 de la tarde; 29 y 30 de noviembre exclusivamente por invitación

Cuánto: entrada de un día, USD 70; entrada First Access, USD 90; entrada combinada con Design Miami/, USD 98; con descuento para estudiantes y adultos mayores, USD 55; tarjeta Premium (incluye acceso a la vernissage del 30 de noviembre y los tres días siguientes), USD 600; tarjeta Premium+, USD 2.200





“Because Liberty is Broken”, de Keith Haring

A pocos pasos de Art Basel, se puede ver la obra más grande de Keith Haring: una reinterpretación de la Estatua de la Libertad que el gran artista pop hizo en 1986 para conmemorar el 100º aniversario del regalo de Francia a Estados Unidos. Se trata de un mural de 90 pies (27,5 metros) de altura, en tonos verdes y amarillos, colgado a la calle. El brazo de Lady Liberty es demasiado largo y ondula, casi en zigzag: “Porque la libertad es tambaleante”, explicó Haring sobre esa decisión.

Dónde: 640 Lincoln Road, Miami Beach

Cuándo: hasta el 23 de enero de 2023





Scope Art Show

Scope Art Fair Miami Art Week

Scope reabre este año con más de 150 expositores. Para avanzar en su misión de promover nuevos artistas y medios, el pabellón experiencial y multidisciplinario de Scope en la arena, New Contemporary, exhibirá una vez más instalaciones a gran escala y albergará actuaciones musicales, paneles de discusión, meditaciones guiadas y sesiones matutinas de yoga. Por la noche, el espacio se transformará en un club nocturno completo con DJ rotativos.

Dónde: 801 Ocean Drive, Miami Beach

Cuándo: del 30 de noviembre al 4 de diciembre, 11 am-8 pm

Cuánto: USD 60





Pinta Miami

Martin & Sicilia, artistas de la galería Artizar, exponen esta obra en Pinta Miami, la mayor feria de obra latinoamericana.

La mayor feria de artistas latinoamericanos e hispanos, instalada en The Hangar, la ex base de Pan American Airlines en Coconut Grove, abre al público su 16º edición. Este año participan los curadores Omar-Pascual Castillo, Mario Gioia y José Antonio Navarrete en la Sección Principal; Oscar Roldán Alzate en Proyectos Solo-Dúo y Sección Principal; Félix Suazo en Proyectos Especiales; Florencia Portocarrero en NEXT y Gean Moreno en Intersecciones. El arquitecto Daniel Fischer es el curador del diseño y distribución espacial de la feria.

Dónde: 3385 Pan American Drive, Coconut Grove

Cuándo: 1 a 3 de diciembre 3, 11 am-8 pm; 4 de diciembre 4, 11am-6pm

Cuánto: USD 30





Baker’s Brunch, en Bakehouse Art Complex

Bakehouse Art Complex abre los estudios de sus artistas al público.

Como cada año, Bakehouse Art Complex ofrece un evento especial durante Miami Art Week: visitas a estudios de artistas, exposiciones interiores y exteriores. Su Baker’s Brunch también permite ver las instalaciones de su campus: Temple, Rock, Cloud de Chris Dougnac; New Topographies, de Gabriela Gamboa y Disposibility Disrupted, de Gabriela García.

Dónde: Bakehouse Art Complex, 561 NW 32nd St, Miami,

Cuándo: 1 de diciembre, 9am-1pm

Actividad gratuita





“The Head and the Load”, ópera de William Kentridge

"The Head & The Load", la ópera del artista sudafricano William Kentridge, se puede ver en el Arsht Center.

Con un elenco internacional de cantantes, bailarines, actores y músicos, The Head & the Load, celebrada ópera del artista sudafricano William Kentridge, arroja luz sobre los casi 2 millones de cargadores y cargueros africanos que sirvieron a las fuerzas alemanas, francesas y británicas durante la Primera Guerra Mundial en África. The New York Times describió el espectáculo como “un desfile histórico ferozmente hermoso de música, movimiento y juegos de sombras que reanima a estos combatientes africanos perdidos”. En Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.

Dónde: 1300 Biscayne Boulevard, Miami

Cuándo: 1 y 2 de diciembre a las 8 de la noche, 3 de diciembre 2 de la tarde y 8 de la noche

Cuánto: entre USD 50 y USD 175

