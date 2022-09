Joe Biden calificó de “farsa” la anexión de los territorios ucranianos por parte de Rusia y prometió más apoyo militar a Kiev

Joe Biden (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Biden dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos y sus aliados “no se dejarán intimidar por las palabras y amenazas imprudentes de Putin”, diciendo que el mandatario “no nos va a asustar y no nos va a intimidar”. Biden argumenta que sus acciones son una prueba de que Putin está teniendo problemas y que Estados Unidos mantendrá el rumbo.

“Los aliados no van a ser intimidados por Putin y sus temerarias palabras de amenaza. EEUU no lo cree, y francamente no lo cree el mundo” agregó Biden. “No puede apoderarse del territorio del vecino y salirse con la suya”.

En una conferencia de prensa, Biden agregó que este viernes el Congreso “votará recursos adicionales para ayudar al pueblo ucraniano, por USD 13.000 millones. Los Estados Unidos están totalmente preparados, con sus aliados de la OTAN, para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. También habrá nuevas sanciones”.

“Señor Putin, no malinterprete lo que estoy diciendo: cada centímetro”.

Además, aseguró que los buzos verificarán “exactamente lo que sucedió” en el oleoducto Nord Stream.

Biden también se refirió a los esfuerzos de respuesta federal en curso por el huracán Ian: “La situación en Florida es devastadora. Recién estamos viendo el alcance de este huracán”. “Casas y propiedades arrasadas. Va a llevar años repararlas. El corazón de los estadounidenses se rompe al ver lo que sucede. Vamos a hacer lo que podamos por ustedes”, prometió.

La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó el viernes un proyecto de ley de gastos a corto plazo que financia al gobierno federal hasta mediados de diciembre y proporciona otra infusión de ayuda militar y económica a Ucrania mientras los legisladores actuaban para evitar un cierre parcial del gobierno comenzar después de la medianoche.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara con una votación de 230-201. La medida pasa luego al escritorio del presidente Joe Biden para que se convierta en ley.

Los republicanos se opusieron abrumadoramente a la medida. Algunos querían extender la financiación del gobierno hasta enero cuando, según los resultados de las elecciones intermedias, es posible que tengan más influencia para establecer el gasto federal para el año fiscal completo. Otros argumentaron que la medida necesitaba hacer más para abordar la seguridad fronteriza.

Los demócratas dijeron que aprobar el proyecto de ley era importante para ayudar a Ucrania, así como a las víctimas de los recientes desastres naturales en los EEUU, incluido el huracán Ian, ya que proporciona un fondo de desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias con el valor de un año de dinero por adelantado.

El proyecto de ley financia al gobierno federal hasta el 16 de diciembre y otorga a los legisladores más tiempo para acordar una legislación que establezca los niveles de gasto para el año fiscal 2023. El proyecto de ley generalmente mantiene el gasto en los niveles actuales, aunque proporciona más de USD 12,3 mil millones en ayuda relacionada con Ucrania. El dinero se destinará a brindar capacitación, equipo y apoyo logístico para el ejército de Ucrania, ayudar al gobierno de Ucrania a brindar servicios básicos a sus ciudadanos y reabastecer los sistemas de armas y municiones de EE. UU.

