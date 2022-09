Estados Unidos sancionó a empresas chinas ligadas al comercio petrolero con Irán

Foto de archivo de una rueda de prensa de Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, en Washington DC (REUTERS)

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a empresas que sospecha están implicadas en el comercio petroquímico y petrolero de Irán, incluidas algunas con sede en China, mientras Washington advertía de nuevas acciones para hacer cumplir sus restricciones económicas a Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Washington impuso sanciones a dos empresas con sede en China, Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd, y WS Shipping Co Ltd, como parte de los intentos de frustrar la evasión de las sanciones sobre la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes.

Blinken detalló que Zhonggu Storage and Transportation “opera una central de almacenamiento de crudo iraní vital para el comercio de petróleo de Irán” y que WS Shipping es un “administrador de barcos que ha transportado petróleo iraní”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones a una red de empresas implicadas en la venta de productos petroquímicos y petrolíferos iraníes por valor de cientos de millones de dólares a usuarios del sur y el este de Asia. La acción se dirigió a intermediarios iraníes y empresas de fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y la India, dijo el Tesoro en un comunicado.

Las conversaciones indirectas de Washington y Teherán para revivir un pacto nuclear de 2015, el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), se han roto.

Foto de archivo del presidente iraní, Ebrahim Raisi (AFP)

“A medida que Irán continúa acelerando su programa nuclear en violación del JCPOA, continuaremos acelerando nuestra aplicación de sanciones sobre las ventas de petróleo y productos petroquímicos de Irán bajo las autoridades que serían eliminadas bajo el JCPOA”, dijo Blinken en el comunicado. “Estas acciones de aplicación continuarán de forma regular, con el objetivo de restringir severamente las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos de Irán”.

Blinken advirtió que cualquiera que esté involucrado en esas ventas y transacciones debe parar inmediatamente si quiere evitar ser sometido a las sanciones de Estados Unidos.

Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que abandonó en 2018 el entonces presidente estadounidense, el republicano Donald Trump.

La Unión Europea presentó el mes pasado un texto definitivo para revivir el pacto, pero Irán ha puesto como condición que la agencia nuclear de la ONU cierre una investigación sobre el hallazgo de trazas de uranio no declaradas por Teherán.

(Con información de EFE y Reuters)

