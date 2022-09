Miami creará un fondo para viviendas asequibles con las ganancias del estadio del equipo de la MLS de David Beckham

Así se ve el proyecto del MFP en Miami

La comisión de la ciudad de Miami votó a favor de direccionar al menos un millón de dólares a un nuevo fondo destinado exclusivamente a lidiar con el problema de las viviendas asequibles en la ciudad. Esos fondos saldrán de los futuros ingresos en concepto de renta que pagará el equipo de fútbol Inter Miami (cuya cara visible es el ex jugador inglés David Beckham) por construir su estadio en terrenos pertenecientes a la ciudad.

Se calcula que será al menos un millón de dólares porque la comisión votó de manera unánime que destinarían un 25% de la ganancia en renta del estadio y complejo comercial que Beckham, junto al desarrollador Jorge Mas, construirán en lo que hasta ahora era un campo de golf privado cuyas tierras estaban contaminadas sobre un terreno público.

El proyecto del estadio se conoce como Miami Freedom Park (MFP por sus siglas en inglés), que podría traducirse como el Parque de la Libertad de Miami. Allí habrá además de un estadio de fútbol profesional, canchas de fútbol para partidos amateur, un complejo comercial, hotel, oficinas y un parque público de 58 acres.

El complejo contará con un parque, el estadio, centro comercial, edificio de oficinas y hotel

Para la creación del nuevo fondo se requiere una segunda votación de la que no se espera ningún tipo de complicación, ya que la primera votación fue unánime. En el complejo MFP no pueden construirse viviendas asequibles porque por la cercanía al aeropuerto la zonificación no permite que haya viviendas residenciales.

Pero como las viviendas asequibles son una prioridad para la ciudad de Miami (donde el precio de las propiedades y las rentas se han disparado en los últimos meses), es que como iniciativa del alcalde, Francis Suarez, se ha decidido crear este nuevo fondo cuyo dinero eventualmente pudiera usarse para incentivos para desarrolladores que quieran construir viviendas asequibles, incentivos para propietarios y ayuda para quienes quieran comprar una vivienda por primera vez.

El fútbol se está convirtiendo en el deporte más popular en el sur de la Florida, y el estadio será la coronación de esa tendencia

El fondo va a ser manejado por el departamento de viviendas de la ciudad. De la manera en la que fue planteado, el fondo debe existir por al menos cinco años, y el dinero que ingrese en calidad de intereses por cualquier préstamo que el fondo haga, debe volver a las arcas del fondo.

“El problema de la falta de viviendas asequibles es una crisis a nivel nacional. Nosotros hemos venido balanceando inversiones públicas y privadas para poder abordar este problema de manera comprensiva. Si bien no podemos construir viviendas asequibles en el MFP, hemos destinado el dinero de las ganancias del proyecto a este tema. El MFP presenta un mundo de oportunidades para nuestra comunidad y para nuestros residentes”, indicaba el Alcalde Suarez.

Si bien se espera que el MFP esté completamente funcional en 2025, hasta entonces la ciudad recibirá un porcentaje de la renta mientras dure la construcción.

