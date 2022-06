El embajador de Estados Unidos en Moscú pidió a Rusia no cerrar la embajada

Una vista general muestra la embajada de EE. UU en Moscú, Rusia, el 27 de marzo de 2018.

Rusia no debería cerrar la embajada de Estados Unidos a pesar de la crisis desencadenada por la guerra en Ucrania, dijo el lunes el embajador de Estados Unidos en Moscú, explicando que son las dos mayores potencias nucleares del mundo y deben mantener sus comunicaciones abiertas.

En un claro intento de enviar un mensaje al Kremlin, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John J. Sullivan, nombrado por el presidente Donald Trump, dijo a la agencia estatal de noticias rusa TASS que Washington y Moscú no deberían simplemente romper las relaciones diplomáticas. “Debemos preservar la capacidad de hablar entre nosotros”, explicó el diplomático.

A pesar de las crisis, los escándalos de espionaje y la política arriesgada de la Guerra Fría, las relaciones entre Moscú y Washington no se han roto desde que Estados Unidos estableció vínculos con la Unión Soviética en 1933.

El presidente ruso Vladimir Putin y el embajador estadounidense John J. Sullivan en una ceremonia para los embajadores extranjeros recién nombrados en Rusia, el 5 de febrero de 2020.

Ahora, sin embargo, Rusia dice que su amor postsoviético con Occidente ha terminado y que girará hacia el este. El secretario de Estado Antony Blinken bromeó diciendo que le gustaría dedicar “We Are Never Ever Getting Back Together” de Taylor Swift a Putin.

Cuando le preguntaron sobre este comentario a Sullivan, este dijo: “Nunca romperemos por completo”.

Cuando TASS le preguntó si la analogía significaba que las embajadas podrían cerrarse, Sullivan dijo: “Pueden, existe esa posibilidad aunque creo que sería un gran error. Tal que yo lo entiendo, el gobierno ruso ha mencionado la variante de romper las relaciones diplomáticas”, dijo. “No podemos simplemente romper las relaciones diplomáticas y dejar de hablar entre nosotros”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha llamado a la oficina de Moscú a los jefes de los medios de comunicación estadounidenses para discutir el lunes lo que dice que son las repercusiones de las acciones hostiles de los Estados Unidos.

El presidente Vladimir Putin ha presentado la invasión de Ucrania como un punto de inflexión en la historia rusa: una revuelta contra la hegemonía de los Estados Unidos, que el jefe del Kremlin dice que ha humillado a Rusia desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

Ucrania y sus patrocinadores occidentales afirman dicen que están luchando por su supervivencia contra un imprudente aparcamiento de tierras al estilo imperial que ha matado a miles de personas, como también ha desplazado a más de 10 millones de personas y ha reducido las franjas del país a páramos.

Tras la Revolución Bolchevique en octubre de 1917, el presidente estadounidense Woodrow Wilson se negó a reconocer el gobierno revolucionario de Vladimir Lenin y la embajada de Estados Unidos cerró en 1919. Las relaciones no se restablecieron hasta 1933. “La única razón por la que puedo pensar que Estados Unidos podría verse obligado a cerrar su embajada sería si se volviera inseguro continuar su trabajo”, dijo Sullivan.

Cuando se le preguntó como se desarrollarían las relaciones, Sullivan, un abogado de 62 años, dijo que no lo sabía, pero agregó que esperaba que algún día pudiera haber un acercamiento. “Si tuviera que hacer una apuesta, diría que tal vez no en mi vida”.

