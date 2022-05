EEUU: buscan liberar a un elefante del zoológico del Bronx mediante un hábeas corpus

El elefante "Happy" del zoológico del Bronx pasea dentro del Asia Habitat del zoológico en Nueva York. El miércoles 18 de mayo de 2022, se discutirá una lucha legal para liberar a Happy, el elefante del zoológico del Bronx después de 45 años, ante el tribunal más alto de Nueva York en un caso seguido de cerca sobre si un derecho básico de las personas puede extenderse a un animal (AP/Bebeto Matthews, archivo)

Tiene cuatro extremidades, ojos expresivos y le gusta pasear por la vegetación de la ciudad de Nueva York. Feliz, por especie, es un elefante asiático. ¿Pero es ella también una persona?

Esa es la pregunta ante el tribunal supremo de Nueva York el miércoles en un caso seguido de cerca sobre si un derecho humano básico puede extenderse a un animal.

Sus defensores en Nonhuman Rights Project dicen que sí: Happy es un elefante autónomo y cognitivamente complejo que merece el derecho reservado por ley para “una persona”. El Zoológico del Bronx, donde reside Happy, dice que no: a través de un abogado, el zoológico argumenta que Happy no es ni un encarcelado ni una persona, sino un elefante bien cuidado “respetado como la magnífica criatura que es”.

Happy ha vivido en el zoológico del Bronx durante 45 años. La Corte de Apelaciones del estado está escuchando argumentos sobre si debería ser liberada a través de un procedimiento de hábeas corpus, que es una forma en que las personas pueden impugnar el encierro ilegal.

El Proyecto de Derechos No Humanos quiere que la trasladen de una “prisión de un acre” en el zoológico a un santuario más espacioso.

“Ella tiene interés en ejercer sus opciones y decidir con quién quiere estar, a dónde ir, qué hacer y qué comer”, dijo la abogada del proyecto, Monica Miller, a The Associated Press. “Y el zoológico le prohíbe tomar cualquiera de esas decisiones por sí misma”.

El grupo dijo que en 2005, Happy se convirtió en el primer elefante en pasar una prueba de indicador de autoconciencia, tocando repetidamente una “X” blanca en su frente mientras se miraba en un espejo grande.

El zoológico y sus seguidores advierten que una victoria de los defensores podría abrir la puerta a más acciones legales en nombre de los animales, incluidas las mascotas y otras especies en los zoológicos.

“Si los tribunales siguen la demanda de NRP de otorgar personalidad a los animales con fines de hábeas corpus, los elefantes y otros animales en todos los zoológicos modernos de este país tendrían que ser liberados o trasladados a las instalaciones que elija NRP”, dijo Kenneth Manning, abogado de el operador del zoológico Wildlife Conservation Society, escribió en un expediente judicial.

Happy nació en la naturaleza en Asia a principios de la década de 1970, fue capturada y comprada cuando tenía 1 año a los Estados Unidos, donde finalmente recibió el nombre de uno de los personajes de Blancanieves y los siete enanitos. Happy llegó al zoológico del Bronx en 1977 con su compañero elefante Grumpy, quien resultó fatalmente herido en un enfrentamiento en 2002 con otros dos elefantes.

ARCHIVO - El elefante "Happy" del zoológico del Bronx pasea en un hábitat dentro de la exhibición de Asia del zoológico, el martes 2 de octubre de 2018, en Nueva York (AP)

Happy ahora vive en un recinto adyacente al otro elefante del zoológico, Patty. El abogado del zoológico argumentó en documentos judiciales que Happy puede nadar, alimentarse y tener otros comportamientos naturales para los elefantes.

“La flagrante explotación de Happy el elefante por parte de NRP para avanzar en su agenda coordinada no muestra preocupación por el animal individual y revela el hecho de que están dispuestos a sacrificar la salud y el bienestar psicológico de Happy para sentar un precedente”, dijo el zoológico en una declaración preparada. .

Los abogados de NRP dicen que no importa cómo se trate a Happy en el zoológico, se está violando su derecho a la “libertad corporal”. Argumentan que si la corte reconoce el derecho de Happy a esa libertad bajo habeas corpus, ella será una “persona” para ese propósito. Y entonces ella debe ser liberada.

Los tribunales inferiores han fallado en contra del NRP. Y el grupo no ha logrado prevalecer en casos similares, incluidos los que involucran a un chimpancé en el norte del estado de Nueva York llamado Tommy.

Pero en octubre pasado, a instancias de otro grupo de derechos de los animales, un juez federal dictaminó que los infames “hipopótamos de la cocaína” del narcotraficante colombiano Pablo Escobar podrían ser reconocidos como personas o “personas interesadas” con derechos legales en los Estados Unidos. ramificaciones para los propios hipopótamos, dado que residen en Colombia.

Los opositores esperan que la serie de pérdidas judiciales del NRP continúe con la corte de alto perfil de Nueva York.

En un escrito de amigo de la corte, la Oficina Agrícola de Nueva York y otros grupos agrícolas dijeron que la “teoría novedosa de la personalidad” del NRP eliminaría a los cerdos, las vacas y las gallinas. La Asociación Nacional para la Investigación Biomédica dijo que autorizar tales peticiones en nombre de los animales podría aumentar los costos de realizar investigaciones críticas.

Las asociaciones estatales y nacionales que representan a los veterinarios presentaron un escrito diciendo que la demanda de NRP promueve los derechos de la personalidad de los animales por encima del bienestar de los animales.

Un elefante, conocido como Happy, se ve en su recinto en el Zoológico del Bronx en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., en esta foto de folleto de octubre de 2020. Gigi Glendinning/Nonhuman Rights Project/Folleto a través de REUTERS

Los partidarios de la acción de NRP incluyen figuras públicas como Laurence Tribe, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard. Muchos de ellos ven en este caso una oportunidad para que la sociedad dé un paso adelante en el trato ético a los animales.

“Creemos que este momento legal para Happy representa una encrucijada cultural clave para pensar de manera más abierta y honesta, y menos egoísta, sobre lo que significaría tratar la particularidad de los animales no humanos con la seriedad moral que merece”, un escrito presentado por Los teólogos académicos católicos leen.

Se espera la decisión del tribunal en los próximos meses.

Al menos un defensor de los derechos de los animales sugiere que una sola decisión judicial no cambiará la opinión de la sociedad sobre el uso de animales. El profesor de la Facultad de Derecho de Rutgers, Gary Francione, que no está involucrado en el caso, dijo que eso requeriría un cambio cultural más amplio.

“Soy vegano desde hace 40 años. No me malinterpreten, no estoy de acuerdo con el uso de animales en general”, dijo Francione. “El solo hecho de que el tribunal comience a decir que los animales no humanos son personas bajo la ley generará todo tipo de preguntas, cuyas respuestas no serán accesibles para muchas personas”.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: