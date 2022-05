Los CDC de EEUU recomiendan a los pasajeros de aviones seguir utilizando las mascarillas durante los vuelos

Aerolíneas estadounidenses tornaron opcional el uso mascarillas en sus aviones (REUTERS/Gleb Garanich)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendaron este martes que los viajeros sigan usando mascarillas en aviones, trenes y aeropuertos, pese a la orden de un juez en abril que declaró ilegal el mandato de utilizarlas en el transporte que llevaba 14 meses vigente.

Las personas de 2 años o más deben llevar una máscara bien ajustada mientras estén en el transporte público, incluidos los aeropuertos y las estaciones de tren, recomendaron los CDC, citando las condiciones actuales del COVID-19 y su propagación, así como en el valor protector de las mascarillas.

El mes pasado, el Departamento de Justicia notificó que apelaría el fallo y tiene hasta el 31 de mayo para hacerlo.

Sin embargo, el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para buscar una acción judicial inmediata para restablecer el mandato, que expira el martes antes de la medianoche a menos que los CDC soliciten una prórroga de una directiva de la Administración de Seguridad del Transporte. Una portavoz de los CDC dijo: “Como resultado de una orden judicial, la orden de las mascarillas ya no está en vigor y no se está aplicando”.

Horas después del fallo del 18 de abril, el gobierno de Biden dijo que ya no aplicaría el mandato de las mascarillas, lo que llevó a las aerolíneas a permitir que los pasajeros dejaran de usarlas en pleno vuelo.

Pasajeros de un tren en Filadelfia, Pensilvania, caminan con mascarillas puestas el 18 de abril de 2022 (REUTERS/Hannah Beier)

Los pasajeros informan ahora de que en algunos vuelos el 10% o menos de los viajeros llevan mascarilla.

La obligación de llevar mascarilla ha sido un tema muy sensible durante toda la pandemia, y ha sido especialmente contencioso en los aviones, donde el personal de las aerolíneas ha debido enfrentar las reticencias de numerosos pasajeros, algunos incluso violentos. La agencia encargada de la seguridad en el transporte aéreo de Estados Unidos, la FAA, registró 744 incidentes relacionados con el uso de tapabocas desde inicios de año.

(Con información de AP, AFP y Reuters)

