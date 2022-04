Trump anunció que no planea regresar a Twitter tras la compra de Elon Musk

Ex presidente EEUU Donald Trump en Delaware, Ohio. REUTERS/Gaelen Morse

El ex presidente Donald Trump dijo el lunes que no tiene intención de volver a unirse a Twitter incluso si su cuenta es restaurada después del acuerdo de Elon Musk para comprar la red social por aproximadamente 44.000 millones de dólares.

Trump le dijo a Fox News que más bien se enfocará en su propia plataforma, Truth Social, la cual ha estado plagada de problemas desde que se lanzó hace pocos meses.

“No iré a Twitter. Me quedaré en Truth”, afirmó Trump de acuerdo con la televisora. “Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero me quedaré en Truth”.

Trump fue vetado de importantes plataformas de redes sociales después de la insurrección mortal del 6 de enero. Twitter dijo que existía el “riesgo de mayor incitación a la violencia”. La decisión le negó el megáfono que había utilizado para captar la atención de la prensa y hablar directamente a sus seguidores, que habían sido esenciales en su ascenso político.

En ese momento, el ex presidente tenía aproximadamente 89 millones de seguidores tan sólo en Twitter.

Musk, la persona más rica del mundo y quien se describe como un absolutista de la libertad de expresión, dijo que quería comprar y privatizar Twitter porque no cumple con su potencial como plataforma para la libertad de expresión. Surgieron preguntas sobre si volvería a instaurar la cuenta de Trump en un momento en que el expresidente prepara el camino para volver a postularse para la Casa Blanca en 2024.

Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares, informó el lunes la red social, tras un acuerdo que valora cada acción de la firma en 54,20 dólares.

Desde que dejó la presidencia, Trump ha seguido propagando mentiras sobre su derrota electoral de 2020 en discursos y comunicados, y no está claro cómo abordará Musk esas declaraciones si Trump alguna vez regresa al sitio.

En semana recientes, Musk ha expresado una serie de cambios propuestos para la empresa, incluido relajar las restricciones de contenido, y dijo que se siente siente “muy reacio” a borrar contenido y que sería muy cauteloso con los vetos permanentes.

Después de ser expulsado de las redes sociales, Trump lanzó su propia aplicación y demandó a Twitter, Facebook y YouTube, alegando que él y otros conservadores habían sido censurados injustamente, a pesar de que las publicaciones de los comentaristas conservadores son habitualmente las más compartidas.

El lunes, dijo que veía con agrado la compra por parte de Musk y que no veía a Twitter como la competencia de su propio producto.

“Truth Social será una voz para mí”, dijo a Fox News. “Y eso es algo que nadie más puede conseguir”.

(Con información de AP)

