Una empresa deberá pagarle USD 450 mil a un ex empleado por una fiesta de cumpleaños sorpresa

Kevin Berling dijo que tras la celebración sufrió un ataque de pánico y que al otro día tuvo uno más que derivó en su despido

¿Pensando en organizarle una fiesta sorpresa a un compañero del trabajo? Piensa de nuevo, pues como dice el dicho, “no hay buena obra que se quede sin su castigo”. Así se debieron sentir los ex empleadores de un hombre en Kentucky (Estados Unidos) al recibir una demanda del hombre que afirmó haber sufrido un ataque de pánico durante su fiesta sorpresa.

Kevin Berling, de 29 años, trabajaba como técnico de laboratorio en la empresa Gravity Diagnostics en Covington (Kentucky) cuando sus compañeros decidieron celebrar su cumpleaños a la hora del almuerzo un día de agosto de 2019.

Berling dijo que luego de la celebración sufrió un ataque de pánico por la atención no deseada y al otro día, tras un episodio tenso, fue despedido de Gravity Diagnostics. Más tarde presentó una demanda de compensación contra la empresa, según los documentos legales vistos por The New York Post.

“Los gerentes comenzaron a hacerle pasar un mal rato por su respuesta a las celebraciones de cumpleaños”, dijo el abogado de Berling, Tony Bucher, al canal de noticias de televisión local WKRC. “De hecho, lo acusaron de robar la alegría de sus compañeros de trabajo”.

Berling supuestamente le había pedido al gerente de la oficina que no le hiciera una fiesta de cumpleaños cuando se unió a la compañía por primera vez en 2018.

Sin embargo, el gerente “olvidó” su solicitud y las festividades de la oficina continuaron, lo que provocó un ataque de pánico en Berling. El hombre cuenta que se vio obligado a huir a su automóvil, donde pasó una hora tratando de recuperarse.

Al día siguiente, los jefes de la empresa mantuvieron una reunión con Berling para preguntarle sobre su comportamiento. Ese incidente provocó un segundo ataque de pánico.

Berling fue despedido de Gravity Diagnostics menos de una semana después, y los jefes le dijeron que estaban “preocupados de que se enojara y posiblemente se volviera violento”.

Posteriormente, el técnico de laboratorio se perdió de ser parte del rápido crecimiento de Gravity Diagnostics, que ocurrió durante la pandemia de COVID. En ese momento, algunos empleados recibieron aumentos del 300%, según informó The Independent.

Entonces, el trabajador despedido presentó una demanda en el condado de Kenton, en busca de daños y compensación por la pérdida de ingresos.

Bucher le dijo a WKRC que no había posibilidad de que su cliente se volviera violento, diciendo que simplemente estaba “usando técnicas de afrontamiento para calmarse” durante sus dos ataques de pánico.

El viernes pasado, un jurado de 12 personas le dio la razón por unanimidad a Berling y de esta manera, la empresa deberá otorgarle USD 450.000.

La cantidad incluye $120.000 en salarios y beneficios perdidos, $30.000 en salarios futuros y $300.000 por “dolor y sufrimiento mental pasado, presente y futuro, angustia mental, vergüenza, humillación, mortificación y pérdida de la autoestima”, según el tribunal. Sentencia a favor de Berling.

La compañía, que niega cualquier discriminación y dice que no fue informada de los problemas de ansiedad del empleado, interpondrá un recurso de apelación, explicó Maley.

