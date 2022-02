EEUU y la OTAN remarcaron su apuesta por el diálogo con Rusia para lograr la desescalada del conflicto con Ucrania

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, mantuvo este martes una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, donde ambos remarcaron su apuesta por el diálogo con Rusia para solucionar las tensiones con Ucrania.

Así, Sullivan y Stoltenberg abordaron su “preocupación compartida” sobre la “acumulación de fuerzas de Rusia a lo largo de la frontera de Ucrania”, y subrayaron do su compromiso con la “soberanía y la integridad” ucraniana.

Pese a la apuesta por el diálogo, también reiteraron la disposición de los socios para “defenderse de cualquier amenaza al territorio de los aliados de la OTAN”, incluso si esto requiriese reforzar el flanco orientan en respuesta a “una posible agresión rusa”, explicó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Emily Horne.

El Gobierno de Estados Unidos anunció recientemente un refuerzo de 3.000 militares en el este de Europa en respuesta a la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

Polonia recibirá 1.700 militares, 300 irán a Alemania y 1.000 de los que están en estos momentos en Alemania serán envidos a Rumanía, fronteriza con Ucrania.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con una guerra nuclear si Ucrania se une como miembro de la OTAN. “Quiero recalcarlo una vez más. Lo he estado diciendo, pero me gustaría mucho que por fin me escucharan, y que lo hicieran llegar a las audiencias en prensa, televisión y online”, le dijo a los periodistas.

Y se preguntó: “¿Entienden o no que si Ucrania entra en la OTAN e intenta recuperar Crimea por medios militares, los países europeos se verán automáticamente arrastrados a un conflicto bélico con Rusia?”.

Luego advirtió: “Por supuesto, el potencial (militar) de la OTAN y de Rusia es incomparable. Lo entendemos. Pero también entendemos que Rusia es uno de los principales estados nucleares, y por algunos componentes modernos incluso supera a muchos. No habrá ganadores. Y ustedes serán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. No tendrán tiempo ni de pestañear cuando se ejecute el artículo 5 (defensa colectiva de los miembros de la OTAN)”.

“Si Ucrania ingresa en la OTAN e intenta recuperar Crimea por vía militar, los países europeos se verán arrastrados a un conflicto militar con Rusia”, continuó Putin, quien subrayó que en este “no habrá vencedores”.

Putin ha denunciado, tras una larga reunión mantenida este lunes en Moscú con el presidente francés, Emmanuel Macron, que los países de la OTAN “siguen inundando de armas Ucrania”.

“Países miembros de la OTAN (...) siguen inundando a Ucrania con armamento avanzado y destinan considerables recursos financieros para la modernización del Ejército ucraniano, envían expertos e instructores militares”, destacó el ruso en rueda de prensa tras su encuentro con Macron, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Sputnik.

