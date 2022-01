Ghislaine Maxwell ya no protegerá la identidad de ocho famosos amigos de Jeffrey Epstein mencionados en la demada por abuso sexual de Virginia Giuffre

Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell ha renunciado a su batalla para mantener selladas “vastas franjas de información” sobre su “operación de tráfico sexual” con Jeffrey Epstein, después de que la supuesta víctima Virginia Giuffre solicitara que se hicieran públicas.

Los abogados de Giuffre, que ha acusado al príncipe Andrew de abusos sexuales, pidieron el miércoles a la jueza Loretta Preska que desvelara el material de su demanda civil de 2015 contra Maxwell que incluye referencias a ocho John Does (sin nombre) anónimos, según información exclusiva de Daily Mail.

Las personas se identifican en los documentos judiciales únicamente como “17, 53, 54, 55, 56, 73, 93 y 151″. Se desconoce si alguno de ellos es el Duque de York. Seis se han opuesto a la divulgación.

Maxwell, quien fuera declarada culpable de procurar niñas para Epstein, también se había opuesto anteriormente a hacer públicos los documentos, pero ahora parece haber cambiado de opinión.

En una carta dirigida a la jueza Preska el miércoles, la abogada de Maxwell, Laura Menninger, dijo que su cliente “dejará que el tribunal” determine si los nombres deben ser desvelados, de acuerdo a Daily Mail.

El Príncipe Andrew, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell

“Después de una cuidadosa revisión de las objeciones detalladas presentadas por (los ocho no demandantes), la abogada de Ghislaine Maxwell escribe para informar al Tribunal que no desea seguir abordando esas objeciones”, dice la carta.

“Cada uno de los demandantes tiene un abogado que ha hecho valer su derecho a la intimidad. Por lo tanto, la Sra. Maxwell deja a este Tribunal la tarea de llevar a cabo la revisión apropiada, de acuerdo con la Orden y el Protocolo para el Desprecintado de Mociones Resueltas”, continúa la nota a la que tuvo acceso Daily Mail.

Según los archivos, el “desconocido 17″ se encuentra entre los que desean mantener su identidad en secreto, argumentando que ser nombrado en el caso le causaría “molestias y vergüenza”.

Otro desconocido, el número 151, alegó que “intentaba llevar una vida privada” y que la revelación de su identidad supondría ser “acosado” por los medios de comunicación.

Imagen de archivo del príncipe Andrés de Reino Unido, duque de York, durante el funeral del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, quien murió a los 99 años, en Windsor, Reino Unido. 17 de abril, 2021. Chris Jackson/Pool via REUTERS/Archivo

La solicitud de hacer públicos los documentos se produjo el día en que el juez Lewis Kaplan dictaminara que la demanda por agresión de Giuffre contra el Príncipe Andrew, un caso separado también presentado en el tribunal federal de Nueva York, puede seguir adelante.

Si la jueza Preska decide desvelar los documentos del caso de Giuffre, éstos podrían arrojar nueva luz sobre los tratos del duque con Maxwell y Epstein.

Preska es la jueza que presidió una demanda por difamación que Giuffre presentó contra Maxwell en 2015 por llamarla mentirosa.

Giuffre irá hasta el final en el juicio contra el príncipe Andrew

Giuffre elogió el fallo judicial que permite que su demanda civil por agresión sexual contra el duque de York siga adelante con el juicio y aseguró que “seguirá exponiendo la verdad”.

“Estoy satisfecha con el fallo de ayer del juez Kaplan que permite que mi caso contra el Príncipe Andrew siga adelante. Me alegro de tener la oportunidad de seguir exponiendo la verdad y estoy profundamente agradecido a mi extraordinario equipo legal”, escribió en su cuenta de Twitter.

FOTO DE ARCHIVO: El abogado David Boies llega con su cliente Virginia Giuffre para la audiencia en el caso criminal contra Jeffrey Epstein, que murió en lo que un examinador médico de la ciudad de Nueva York dictaminó como un suicidio, en la corte federal en Nueva York, Estados Unidos, 27 de agosto de 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

“Su determinación (del equipo legal) me ayuda a buscar la justicia de aquellos que me hicieron daño a mí y a tantos otros. Mi objetivo siempre ha sido demostrar que los ricos y poderosos no están por encima de la ley y deben rendir cuentas”, añadió en otro tuit.

“No recorro este camino sola, sino junto a otras innumerables supervivientes de abusos sexuales y trata de personas”, finalizó.

