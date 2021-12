Estados Unidos: una estrella de una telenovela demandó a una cadena de televisión por exigir la vacunación obligatoria a sus empleados

Ingo Rademacher

General Hospital es la telenovela más famosa de los Estados Unidos, un emblema de la televisión de este país que lleva 59 temporadas al aire. El actor Ingo Rademacher le dio vida a Jax, uno de los protagonistas de la telenovela, durante las últimas 25 temporadas. Pero lo que parecía un trabajo de por vida llegó a su fin el mes pasado cuando el actor se negó a cumplir con un requerimiento que obliga a que todos los empleados estén vacunados contra el COVID-19.

En su momento, Rademacher comunicó su desvinculación de la telenovela a través de un video en sus redes sociales donde les prometió a sus fans que pronto volverían a escuchar de él porque esta historia no quedaría así. Y cumplió. 30 días más tarde entabló una demanda contra la cadena ABC, casa matriz de la producción de General Hospital, por no respetar las libertades religiosas.

Y es que en el mandato de obligatoriedad de vacunación emitido por ABC y su empresa madre, Disney, se destaca que si bien se le exige a todos los empleados vacunarse contra el COVID-19 para poder seguir trabajando en la empresa, iba a aceptar casos excepcionales por cuestiones religiosas.

En su momento Rademacher alegó que por su fe no se sentía cómodo vacunándose. Sin embargo, según indica la demanda, la producción interrogó al actor durante media hora acerca de sus convicciones religiosas y llegaron a la conclusión de que su fe no era lo suficientemente fuerte como para justificar que no se vacune. Allí es donde deciden despedirlo.

“Las acciones de ABC son absolutamente ilegales. La compañía no tiene la autoridad para imponer tratamientos médicos a sus empleados en contra de su voluntad. Estas acciones constituyen una discriminación religiosa y violan los derechos del señor Rademacher tanto bajo la ley estatal como bajo la ley federal (…) Cuestionar la sinceridad de las creencias religiosas de una persona para poder negarle la exención al mandato de vacunación contra el COVID constituye una discriminación religiosa y viola los derechos civiles”, dice la demanda.

Ingo Rademacher

“No estoy de acuerdo con los mandatos de vacunación. Nunca voy a estar de acuerdo con que una corporación tenga el derecho a exigirte que te vacunes para poder mantener tu trabajo, para poder sostener tu medio de vida. Mucha gente fue coaccionada y forzada a recibir la vacuna, de lo contrario lo perderían todo. Eso es coacción. Eso no es libertad de elección en lo absoluto”, dice Rademacher en el video que publicó en redes sociales anunciando su desvinculación de la telenovela.

Tras la salida de Rademacher, otro veterano de General Hospital anunció su salida. Se trata de Steve Burton quien interpretó a Jason Morgan en la novela entre 1991 y 2012, para luego reincorporarse a la producción con el mismo personaje en 2017 hasta ahora.

Ingo Rademacher

Los casos de los actores antivacunas están generando titulares en todo el país. Pero cada vez se acumulan más demandas en las cortes de los Estados Unidos relacionadas a trabajadores que perdieron sus empleos por negarse a vacunarse contra el COVID-19. Si bien la administración Biden apoya los mandatos de vacunación, está por verse cuál será la posición de las cortes al respecto.

Seguir leyendo: