Un petrolero fue atacado en una zona del estrecho de Ormuz amenazada por la Guardia Revolucionaria de Irán

Un buque cisterna fue atacado en el estrecho de Ormuz en medio de nuevas tensiones regionales. (REUTERS/ARCHIVO)

Un nuevo ataque contra un buque cisterna se registró este martes en el Golfo de Omán, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO). La embarcación, de bandera no identificada, fue impactada por “un proyectil desconocido” a ocho millas náuticas (15 kilómetros) al este de la localidad de Lima, Omán, según el reporte oficial, zona que la que la Guardia Revolucionaria de Irán ha mantenido bajo amenaza desde la escalada bélica regional del conflicto en febrero de este año.

El impacto ocasionó un incendio a bordo, aunque la UKMTO aseguró que hasta el momento de la emisión del informe no se reportaron víctimas ni daños ambientales. El organismo, que no registraba incidentes similares en la zona desde el 27 de junio, instó a los buques que circulan por la región a extremar la precaución y reportar cualquier actividad sospechosa.

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El ataque tuvo lugar en un área estratégica para el tráfico mundial de hidrocarburos. El estrecho de Ormuz es una vía clave por la que circula alrededor del 20% de la producción global de crudo, según datos citados en el reporte. Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero, este corredor marítimo ha sido foco de tensiones y bloqueos, lo que generó un fuerte incremento en los precios internacionales del petróleo.

El reporte oficial sobre el ataque en el Golfo de Omán señaló que no hubo víctimas ni daños ambientales. (REUTERS/ARCHIVO)

El incidente ocurrió a pesar de un acuerdo de tregua alcanzado en junio entre Washington y Teherán, que permitió la reanudación del tránsito marítimo tras el bloqueo impuesto por Irán. Sin embargo, las autoridades iraníes han manifestado que no habrá un retorno a la situación previa a la guerra, cuando el paso de buques por Ormuz era libre.

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Versiones sobre la autoría y daños del ataque

La UKMTO detalló que el petrolero informó haber sido alcanzado en su costado de babor mientras navegaba hacia el sur, lo que provocó el incendio. La agencia recomendó a otros barcos mantener la alerta ante posibles amenazas en la zona, mientras las autoridades investigan el origen del proyectil y la autoría del ataque.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% de la producción global de crudo y mantiene su peso estratégico para el petróleo. (REUTERS/ARCHIVO)

El medio estadounidense Axios reportó, citando a dos funcionarios de Estados Unidos, que Irán habría disparado al menos dos misiles contra barcos comerciales, y que un segundo buque sufrió daños significativos. La información no pudo ser verificada de manera independiente por la AFP y el Pentágono no respondió inicialmente a las consultas.

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Negociaciones y próximos pasos diplomáticos

El ataque se produce una semana después del cierre de las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Catar, que siguieron a varias violaciones del memorando de entendimiento firmado el 17 de julio para poner fin a la guerra y reabrir el paso por el estrecho de Ormuz. Se prevé que ambos países retomen el diálogo el próximo sábado, probablemente en Islamabad, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de paz que incluya regulaciones sobre el programa nuclear iraní, de acuerdo con medios pakistaníes, principales mediadores del proceso.