Las víctimas de abuso de Larry Nassar llegaron a un acuerdo de USD 380 millones dólares con la federación de gimnasia de EEUU

Las gimnastas olímpicas estadounidenses Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols (Saul Loeb/Pool vía REUTERS)

Las víctimas del ex médico de USA Gymnastics Larry Nassar llegaron a un acuerdo de 380 millones de dólares con USA Gymnastics, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y sus aseguradoras, después de una batalla legal de cinco años, informó el Wall Street Journal el lunes.

El acuerdo fue confirmado durante una audiencia en un tribunal federal de quiebras en Indianápolis el lunes, dijo el periódico. La suma se encuentra entre las más grandes jamás registradas para víctimas de abuso sexual e incluye a cientos de atletas que fueron agredidos durante tres décadas.

El WSJ dijo que el acuerdo cubrirá los reclamos presentados por medallistas de oro olímpicas, incluidas Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney, que se encuentran entre las víctimas de abuso sexual más destacadas del antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, que fue condenado a 175 años en prisión.

Las tres mujeres testificaron sobre el abuso que sufrieron durante una audiencia ante el Senado este año. En esa aparición, criticaron a los oficiales de gimnasia y olímpicos estadounidenses por no detener a Nassar, y al FBI por su investigación fallida sobre las acciones del médico.

“Me siento hoy ante ustedes para alzar mi voz para que ninguna niña tenga que soportar lo que yo, las atletas de esta mesa y las innumerables personas sufrimos innecesariamente bajo la apariencia de tratamiento médico de Nassar”, afirmó la reconocida estrella olímpica Biles, de 24 años cuando se presentó durante la audiencia.

El abusador Larry Nassar (Foto: REUTERS/Rebecca Cook)

“Para ser clara, culpo a Larry Nassar pero también a todo el sistema que permitió y perpetró el abuso. USA Gymnastics, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos sabían que yo estaba siendo abusada por su médico del equipo. Después de contar mi historia completa de abuso al FBI en el verano de 2015, el FBI no solo no reportó mi abuso, sino que cuando finalmente documentaron mi reporte 17 meses después, hicieron afirmaciones completamente falsas sobre lo que dije”, completó entre lágrimas sobre la falta de contención que recibió y dejando en claro que hubo una inadecuada respuesta de las autoridades.

“Las cicatrices de este horrible abuso siguen viviendo con todos nosotros. Como única competidora en los recientes Juegos de Tokio que fue una superviviente de este horror, puedo asegurar que los impactos de los abusos de este hombre no han terminado ni se han olvidado. El anuncio de que los Juegos de Tokio se pospondrían un año significó que yo iría al gimnasio, al entrenamiento, a la terapia, viviendo diariamente entre los recordatorios de esta historia durante otros 365 días”, sentenció la ganadora de siete medallas olímpicas que durante la cita en Japón puso en el centro de la escena la importancia de la salud mental.

Maroney tenía 19 años en 2015, cuando tomó su teléfono y durante tres horas decidió contarle en detalle todas las atrocidades que padeció al FBI incluso antes de hablarlo con su madre. Desde el otro lado de la línea recibió un seco: “¿Eso es todo?”.

La ganadora de dos medallas en los JJOO de Londres 2012 inició su declaración con un testimonio resonante: “Como la mayoría de ustedes probablemente saben, fui abusada por el médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos y del equipo olímpico, Larry Nassar. En realidad, resultó ser más un pedófilo que un médico, ya que abusó de mí cientos de veces en mi cama, incluso la noche antes de competir en los Juegos Olímpicos de Londres. Sin embargo, no estoy aquí para hablar de eso, pero de lo que sí tengo que hablarles es, por desgracia para mí, de algo igualmente perturbador, y no puedo creer que esté aquí teniendo que hablar de ello. Recientemente descubrí que cuando denuncié al FBI los abusos que había sufrido, hubo ciertos agentes del FBI que optaron por falsificar lo que dije y ocultar los crímenes de Nassar al público”.

“Para ser clara, culpo a Larry Nassar pero también a todo el sistema que permitió y perpetró el abuso" (Foto: REUTERS)

“Me sentí completamente traicionada porque cuando revelé mis abusos a aquellos en los que creía que se confiaba para proteger al público, eligieron mentir sobre lo que dije, eligieron silenciarme e intentaron desacreditarme. Eligieron proteger a un pederasta en serie, en lugar de protegerme no sólo a mí, sino a innumerables personas”, reflexionó Maroney sobre el rol del FBI.

“La triste verdad es que durante la cúspide de mi éxito como gimnasta, estaba siendo abusada por el médico de mi equipo, Larry Nassar”, reconoció la gimnasta que hoy tiene 25 años y participó en el pasado en los Panamericanos de Guadalajara 2010. Ella aseguró que los agentes del FBI que recibieron su denuncia “fabricaron una declaración” que no era verdad y recién se escribió formalmente un año y medio después. “Al no tomar medidas inmediatas a partir de mi informe, permitieron que un pederasta quedara libre durante más de un año”, reflexionó. “Tenían pruebas legítimas de abuso infantil y no hicieron nada. ¿A quién tratan de proteger?”, se preguntó.

Aly Raisman, de 27 años y con seis medallas olímpicas entre Londres 2012 y Río 2016, agradeció a las otras “valientes supervivientes” por compartir sus historias para “seguir presionando para que se haga Justicia”. “En 2015 se supo que al menos seis atletas del equipo nacional habían sido abusados por Nassar. Incluso había un video del abuso de un atleta”, advirtió la deportista que dijo que la agencia de investigación tardó más de 14 meses en tomarle su testimonio a pesar de su insistencia por declarar.

Estos cuatro valientes testimonios dominaron los principales diarios de Estados Unidos con el foco puesto sobre la actuación del FBI (Foto: Reuters)

“Sabían que Nassar abusaba de los niños y no hicieron nada para restringir su acceso”, argumentó. Y apuntó contra el equipo de gimnasia norteamericano: “Permitieron que Nassar se escabullera por la puerta lateral, permitiéndole a sabiendas que continuara con su “trabajo” en la MSU, en el Hospital Sparrow, en un club de USAG, e incluso que se presentara a la junta escolar. Nassar encontró más de 100 nuevas víctimas de las que abusar. Fue como servirle a un pedófilo niños inocentes en bandeja de plata”.

Estos valientes testimonios dominaron los principales diarios de Estados Unidos con el foco puesto sobre la actuación del FBI. Sally Jenkins, periodista del Washington Post, resumió las miradas con un título contundente en su columna de opinión: “Larry Nassar está en la cárcel, ¿por qué no todos los que ignoraron sus crímenes?”. Ese mismo diario destacó que las cuatro gimnastas se encargaron de que la “verdad fuera fuerte e incómoda”. “El fiscal general Merrick Garland no está cumpliendo con lo suyo, y corre el riesgo de unirse a la lista de funcionarios gubernamentales canosos que aparentemente piensan que la reputación de una agencia es más importante que el cuerpo de una niña”, advierte Jenkins en su artículo.

