EEUU: dos hombres condenados por el asesinato de Malcolm X serán absueltos medio siglo después

Muhammad A. Aziz y Khalil Islam fueron condenados por el asesinato de Malcolm X

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, informó este miércoles que dos hombres condenados en 1966 por el asesinato un año antes en Nueva York del activista Malcom X, uno de los mayores exponentes de la lucha contra el racismo, van a ser absueltos.

“Estos hombres no tuvieron el derecho a la justicia que merecían”, declaró el miércoles a The New York Times el fiscal Vance, cuya oficina confirmó que habrá una conferencia de prensa el jueves tras la “anulación de las condenas injustificadas” de Muhammad A. Aziz y Khalil Islam por la muerte de Malcom X.

De esta manera, la Fiscalía del distrito neoyorquino defenderá mañana ante la Corte Suprema de Nueva York la nulidad de las condenas.

La Fiscalía, que acudirá al tribunal acompañada de abogados y de representantes del Proyecto Inocencia, ya informó en febrero de 2020 que estaba revisando el caso de Malcolm X y que se había reunido con representantes del Proyecto Inocencia después de que una serie documental de Netflix planteara preguntas sobre dos de los hombres condenados en el caso.

El juicio por la muerte del activista en febrero de 1965 estuvo salpicado de errores y omisiones, según una investigación que realizó la fiscalía del distrito de Manhattan y los abogados de ambos condenados, citada por el diario neoyorquino.

Tras 22 meses la pesquisa concluyó que tanto el FBI como la Policía de Nueva York ocultaron pruebas que, de haberse hecho públicas, hubieran llevado probablemente a la absolución de los dos hombres que pasaron décadas en la cárcel por un crimen que no cometieron.

Malcom X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 en Manhattan (Foto: Getty Images)

El pasado mes de febrero, la familia del activista divulgó que había recibido una confesión póstuma de un policía que implicaba a la Policía y al FBI en su asesinato.

Tres hijas de Malcolm X, Qubiliah, Ilyasah y Gamilah Shabazz, pidieron que las autoridades reabrieran el caso del líder de los derechos civiles a la luz de una “nueva prueba” presentada por el familiar de un policía encubierto fallecido llamado Raymond Wood.

El difunto oficial confesó en una carta antes de morir que la Policía y el FBI conspiraron para “socavar” el movimiento por los derechos civiles, y que su misión fue infiltrarse en él para alentar a sus líderes y miembros a cometer delitos.

En la carta, firmada en 2011, Wood explicó que su cometido era “hallar evidencia de actividad criminal y que el FBI pudiera desacreditar y arrestar a sus líderes”, y que “bajo la dirección” de sus superiores alentó a sus miembros a “cometer actos criminales”.

Wood dijo que tuvo responsabilidad en el arresto de dos miembros del equipo de seguridad de Malcolm X días antes del discurso público en el Audubon Ballroom, en el vecindario de Washington Heights (Manhattan), donde murió tiroteado.

Aproximadamente un año antes de su asesinato, Malcolm X había abandonado la Nación del Islam, lo que provocó amenazas de muerte de miembros del comunidad.

Malcom X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 cuando se disponía a hablar en un mitin en el salón de Baile Audubon, en Manhattan, en el cénit de su popularidad por su lucha por la igualdad y los derechos humanos.

Malcom X fue uno de los mayores exponentes de la lucha contra el racismo (Foto: Getty Images)

La revisión del caso surgió tras la presentación de un documental sobre el asesinato y una nueva biografía del activista que, sin embargo, no identifica a los asesinos ni desvela si hubo una posible conspiración de la policía o el gobierno para silenciarlo.

Tampoco aclara por qué la policía y el gobierno no pudieron prevenir el crimen, cuando las pruebas demuestran que había indicios sobrados de que se estaba preparando su asesinato.

Tras años reclamando justicia, los nombres de Aziz, de 83 años, que fue liberado en 1985, y de Islam, que salió de la cárcel en 1987 y murió en 2009, quedarán al fin limpios.

Un tercer hombre, Mujahid Abdul Halim, de 80 años, confesó el asesinato y fue puesto en libertad en 2010. Durante el juicio de 1966, afirmó que Aziz e Islam eran inocentes.

En aquella época Muhammad Abdul Aziz y Khalil Islam, eran conocidos como Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson, respectivamente. Mujahid Abdul Halim, en tanto, era conocido como Talmadge Hayer o Thomas Hagan.

(Con información de AFP y EFE)

