Nueva York: miles de empleados públicos fueron suspendidos sin sueldo por no estar vacunados

imagen de archivo del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Se acabó el período de transición. A partir de hoy, cualquier empleado de la cuidad de Nueva York que no pueda demostrar que al menos tiene una dosis de la vacuna contra el COVID-19 no puede volver a presentarse a trabajar y su salario no le será pagado, esto según el mandato firmado por el alcalde Bill De Blasio.

De Blasio llevó cierta tranquilidad a los residentes anoche al anunciar que 9 de cada 10 trabajadores ya tienen al menos una dosis dada. La cifra aumentó considerablemente durante el fin de semana, ya que para el viernes el número reportado con al menos una dosis era del 83 por ciento de la empleomanía.

Pero alrededor de un 10 por ciento de los empleados en una ciudad como Nueva York sigue siendo mucha gente. En una ciudad con más de 300 mil empleados, se calcula que son alrededor de 22.800 los empleados que han decidido no inmunizarse, algunos de los cuales tendrían excepciones religiosas que les permiten no inmunizarse e igual mantener su empleo.

Cuando se trata de algunos departamentos en particular, el impacto es aún más grande. En el departamento de policía, que cuenta con 36 mil oficiales y 19 mil civiles, el 84 por ciento de los empleados había reportado estar vacunado para el domingo a la noche. En el departamento de bomberos, el 80 por ciento de los empleados tiene al menos una dosis: 75 por ciento entre bomberos, 87 por ciento en los servicios de emergencias y 90 por ciento en los trabajadores civiles.

Estas miles de personas que trabajan para la ciudad y no están vacunadas van desde el departamento de policía hasta los bomberos, pasando por administrativos y recolectores de basura. Sin estos trabajadores es difícil garantizar el normal funcionamiento de los servicios en la ciudad.

Vista de dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en una fotografía de archivo. EFE/Carles Escolà

En cuanto a la recolección de basura, el departamento de saneamiento decretó que los turnos de trabajo serán de 12 horas (y no de 8 como ocurría habitualmente), y que trabajarán los domingo, para evitar que se acumule basura en las calles. Desde el departamento de bomberos se anunció que probablemente tengan un 20 por ciento menos de ambulancias en funcionamiento debido a la baja de empleados.

Ayer se había denunciado en algunos medios locales que habían cerrado algunas estaciones de bomberos por falta de personal, algo que fue desmentido por el Comisionado de Bomberos, Daniel Nigro.

“Las falsas bajas laborales irresponsables de algunos de nuestros miembros están creando un peligro para los neoyorquinos y sus colegas bomberos. Tienen que volver al trabajo o arriesgarse a las consecuencias de sus acciones”, dijo Nigro, al reclamarles que decidan vacunarse por lo que él llamo el “bien común”.

A medida que los empleados tengan el documento que avala que están vacunados, podrán ser reintegrados de inmediato en sus labores. Por el momento, la municipalidad no anunció cuánto tiempo piensan respetar las posiciones de trabajo de quienes no están vacunados antes de desvincularlos por completo.

