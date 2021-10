El tweet viral con el que Jeff Bezos dio una poderosa lección sobre cómo manejar las críticas

El empresario y magnate estadounidense Jeff Bezos, en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds

Si hay alguien que está acostumbrado a las críticas, es precisamente Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo.

Bezos fundó en julio de 1994 una librería en línea llamada ´Cadabra.com´, que con el paso del tiempo se convertiría en Amazon y 27 años después le permitiría obtener una fortuna de USD 200.000 millones. Sin embargo, su camino al éxito implicó distintos desafíos y no todos entendieron su visión, que a largo plazo lo llevaría a la cima de un imperio.

Este lunes, Bezos compartió con sus seguidores de Twitter un antiguo artículo publicado por la revista estadounidense Barron’s que “predijo” el fracaso de Amazon.

La nota principal de Barron’s se titulaba ´Amazon.bomb´, con la ilustración de una bomba con la cara de Bezos, y apareció en la edición del 31 de mayo de 1999. La noticia pronosticaba que el precio de las acciones de Amazon se derrumbarían y que los verdaderos ganadores del “boom de Internet” serían “las empresas que venden sus propios productos directamente”.

El tweet de Bezos que se volvió viral

“La idea de que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, haya sido pionero en un nuevo paradigma empresarial es una tontería”, se lee en la historia.

Pero Bezos, más de 20 años después de la publicación de aquella nota, aprendió de la crítica y ahora decidió compartirla con el mundo:

“Escucha y sé abierto, pero no permitas que nadie te diga quién eres” , escribió Bezos. “Esta fue solo una de los muchos artículos que nos contaban todas las formas en las que íbamos a fallar. Hoy, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias completamente diferentes“.

El tweet de Bezos, con esta simple pero efectiva enseñanza, se volvió viral e incluso fue celebrado por el codirector ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, quien citó el posteo y además agregó: “Cuanto más profundas son las dudas, más dulce es el éxito”.

LA VISIÓN SOBRE LA CRÍTICA

Esta no es la primera vez que el CEO de Amazon expresa públicamente cuál es su visión sobre las críticas que resultan poco favorables. En ocasiones anteriores ha mostrado ser partidario de tener una mentalidad enfocada en el crecimiento a largo plazo, lo cual se puede considerar como una postura muy valiosa para todo aquellos que deciden ser emprendedores, e incluso, para todos aquellos que tengan la responsabilidad de estar en cargos que impliquen la toma de decisiones.

“Escucha y sé abierto”, con esa frase con la que Bezos comienza su tweet, reafirma un comentario que habría hecho anteriormente durante una entrevista en la que destacaba que: “Las personas que tienen razón escuchan mucho y cambian mucho de opinión”.

Jeff Bezos propone ante la crítica, “no dejar que nadie te diga quién eres”

“Se despiertan y vuelven a analizar las cosas y cambian de opinión. Si no cambias de opinión con frecuencia, te equivocarás mucho. Las personas que tienen mucha razón quieren desmentir sus prejuicios fundamentales”, agregó Bezos en aquella oportunidad.

Con esa frase, el fundador de Amazon no solo demuestra que está abierto a escuchar toda clase de opiniones, aún y cuando no son favorables como la publicada en el artículo de Barron’s, sino que además, muestra a un Bezos que reconoce un constante cambio en sus ideas, precisamente por esa capacidad de escuchar cuidadosamente todas las críticas y no tomárselas demasiado a pecho.

En el artículo al que hace referencia Bezos, Barron’s dijo que “la idea de que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, haya sido pionero en un nuevo paradigma empresarial, es una tontería” y afirmó que los verdaderos ganadores en Internet serían “las empresas que venden sus propios productos directamente a los consumidores”.

La publicación hecha por el jefe de Amazon después de 20 años no solo demuestra que se tomó el tiempo de leer y conservar la crítica, sino que además, no se permitió tomársela demasiado en serio como para que estropearan sus proyectos empresariales, los cuales, sin lugar ha dudas, han cambiado la forma de hacer negocios en el mundo, la manera de comerciar y han traído un beneficio sustancioso a la humanidad.

Al llamar la atención de sus seguidores para “no dejar que nadie te diga quién eres”, Bezos fomenta una visión equilibrada de la crítica, basada en comprender que cuando se está seguro de cuál es el que camino que se debe tomar para lograr grandes cambios que traigan resultados que beneficien a la mayoría, es importante estar seguro de lo que se quiere, no desequilibrase por la opinión de los demás y trabajar en resultados a largo plazo, porque durante el proceso nunca faltarán las críticas.

SEGUIR LEYENDO: